Cade da una tettoia: pensionato muore a Calusco

Il pensionato di 86 anni Pietro Paris di Calusco d’Adda, caduto da una tettoia mercoledì pomeriggio (7 febbraio) è deceduto all’ospedale papa Giovanni XXIII dove era stato ricoverato. L’anziano quella mattina era salito su una tettoia di casa sua, in via dei Pioppi a Calusco d’Adda, mentre stava togliendo dei pannelli in plastica per rifare la copertura quando, per cause ancora da accertare è caduto pesantemente a terra da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. A dare l’allarme una vicina di casa che ha allertato il 112 e la figlia Luisella che abita anche lei a Calusco d’Adda. Il pensionato è stato soccorso dal personale di emergenza del 118 e un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva.