Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 05 Dicembre 2025

Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco: grave l’autista - Foto e video

L’INCIDENTE. Il mezzo pesante è finito nella scarpata dopo una serie di ribaltamenti a Cisano: 51enne soccorso in codice rosso, traffico in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni.

Redazione Web
Redazione Web
Il camion finito nella scarpata a Cisano Bergamasco
Il camion finito nella scarpata a Cisano Bergamasco

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto del suo autoarticolato che si è ribaltato più volte in una scarpata mentre percorreva la strada tra Lecco e Bergamo, all’altezza di Cisano Bergamasco. Il conducente è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Intorno alle 7.30 un camion è uscito di strada all’altezza del curvone di via Colombera di Sopra, il tratto che scende da Bisone verso il paese. Il mezzo pesante, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo in un punto particolarmente insidioso della carreggiata, ribaltandosi più volte prima di precipitare nella scarpata che costeggia la provinciale e terminare la sua corsa in un prato.

Ferito un 51enne

Immediato l’allarme ai soccorsi, attivati in codice rosso per la gravità dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’auto infermieristica da Merate, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi. Al momento non sono ancora note le condizioni del conducente, un 51enne, né le cause precise dello sbandamento.

Lunghe code

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Lecco-Bergamo risulta fortemente rallentata con lunghe code in entrambe le direzioni, mentre proseguono le operazioni di soccorso e recupero del mezzo.

