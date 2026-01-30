Carico di gasolio non conforme, motori in tilt. «Ma risarciremo»

Il problema al distributore di Bonate Sopra, sulla Provinciale di via Milano, vicino alla rotatoria che porta all’asse interurbano, si è presentato subito nella mattinata di mercoledì a utenti che avevano fatto gasolio, rimanendo bloccati con auto e furgoni. Inizialmente non avevano compreso se il problema fosse meccanico o altro, ma quando hanno portato l’auto in officina, qui hanno detto subito che c’era un problema nel carburante.

Immediatamente i malcapitati si sono recati al distributore «AF Petrol», chiamando anche la società e avvisando pure la polizia locale. Dalla direzione della società «AF Petrol» fanno sapere che la causa è dovuta a un carico irregolare. «Ci forniamo dalle primarie compagnie nazionali e internazionali da ben 15 anni e mai ci era successo un incidente del genere – informa il responsabile della società che gestisce il distributore di Bonate Sopra –. Sicuramente la miscela di gasolio e biodiesel non è conforme, causando ai motori il blocco. Abbiamo prelevato dei campioni e li abbiamo inviati al laboratorio per analizzarli e capire il problema. Per i consumatori danneggiati informo che possono fare richiesta di rimborso scrivendo una mail con tutti i danni a: [email protected] o consultando il nostro sito: www.afpetrol.it. Tutto il gasolio nella cisterna, circa 18.000 litri, è stato tolto e ora la riempiremo con nuovo gasolio, ma prima lo faremo analizzare per accertare la sua qualità».