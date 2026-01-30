Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 30 Gennaio 2026

Carico di gasolio non conforme, motori in tilt. «Ma risarciremo»

IL CASO. Avevano fatto gasolio, rimanendo bloccati con auto e furgoni. Inizialmente non avevano compreso se il problema fosse meccanico o altro, ma quando hanno portato l’auto in officina, qui hanno detto subito che c’era un problema nel carburante.

Angelo Monzani
Angelo Monzani

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il distributore di Bonate Sopra dove si sono verificati i guasti
Il distributore di Bonate Sopra dove si sono verificati i guasti

Bonate Sopra

Hanno lavorato per tutta la giornata di giovedì 29 gennaio i tecnici al distributore «AF Petrol» di Bonate Sopra, aperto 24 ore su 24, per ripulire la cisterna del carburante che nella giornata di mercoledì ha erogato gasolio non conforme, mettendo in crisi molti automobilisti e artigiani che si erano riforniti alla pompa del gasolio.

Il problema al distributore di Bonate Sopra, sulla Provinciale di via Milano, vicino alla rotatoria che porta all’asse interurbano, si è presentato subito nella mattinata di mercoledì a utenti che avevano fatto gasolio, rimanendo bloccati con auto e furgoni. Inizialmente non avevano compreso se il problema fosse meccanico o altro, ma quando hanno portato l’auto in officina, qui hanno detto subito che c’era un problema nel carburante.

«Per i consumatori danneggiati informo che possono fare richiesta di rimborso scrivendo una mail con tutti i danni a: [email protected] o consultando il nostro sito: www.afpetrol.it»

Immediatamente i malcapitati si sono recati al distributore «AF Petrol», chiamando anche la società e avvisando pure la polizia locale. Dalla direzione della società «AF Petrol» fanno sapere che la causa è dovuta a un carico irregolare. «Ci forniamo dalle primarie compagnie nazionali e internazionali da ben 15 anni e mai ci era successo un incidente del genere – informa il responsabile della società che gestisce il distributore di Bonate Sopra –. Sicuramente la miscela di gasolio e biodiesel non è conforme, causando ai motori il blocco. Abbiamo prelevato dei campioni e li abbiamo inviati al laboratorio per analizzarli e capire il problema. Per i consumatori danneggiati informo che possono fare richiesta di rimborso scrivendo una mail con tutti i danni a: [email protected] o consultando il nostro sito: www.afpetrol.it. Tutto il gasolio nella cisterna, circa 18.000 litri, è stato tolto e ora la riempiremo con nuovo gasolio, ma prima lo faremo analizzare per accertare la sua qualità».

Anche gli utenti (non si conosce il numero ma si stima in tanti) che hanno pagato al self service in contanti e non hanno ricevuto lo scontrino possono richiedere il rimborso compilando la documentazione presente su Internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

