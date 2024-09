Delitto di Sharon, lunedì l’interrogatorio. Fiori e preghiere a Terno

In tanti sul luogo del delitto

Sharon Verzeni

Nel frattempo in questa prima domenica di settembre è stato un continuo viavai in via Castegnate, a Terno d’Isola: molte persone si sono soffermate sul luogo in cui è stata uccisa Sharon. L’angolo all’altezza del civico 32, un rientro della strada a senso unico e che ospita un parcheggio di alcuni posti, è ormai diventato un piccolo altare di fiori - alcuni lasciati venerdì dal compagno Sergio Ruocco e dalla mamma di Sharon - e di lettere di vicinanza alla famiglia della 33enne uccisa.