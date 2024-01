«Fleximan» anche a Mapello, abbattuto il rosso stop

Fleximan, o molto probabilmente un suo emulo, è tornato a colpire nella Bergamasca. A distanza di una settimana dal raid ad Albano , dov’era stato segato il palo che regge l’autovelox lungo la statale 42, lato verso Brusaporto (non ancora ripristinato), la notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio un analogo danneggiamento si è registrato a Mapello: stavolta, però, non è stato preso di mira un autovelox fisso, bensì un impianto che rileva le infrazioni di chi passa con il rosso nella strettoia che conduce a Villa Gromo. La strada in quel tratto è talmente stretta da consentire il transito di una sola auto in entrambe le direzioni: da anni il traffico è quindi regolato da un semaforo. Di recente il Comune aveva deciso di installare questo impianto, che tra l’altro non era nemmeno ancora entrato in funzione.