«Fleximan» abbatte l’autovelox di Albano

Si tratta di dispositivi che rilevano ogni anno circa 5.500 infrazioni complessive, la cui presenza è ormai ben nota a chi vive nella zona (e non solo), perché attivi fin dal 2002, ma anche da chi arriva da fuori perché adeguatamente segnalati con i relativi cartelli. Inizialmente gli apparecchi erano più grandi ma poi, con il passare degli anni e il miglioramento della tecnologia, sono stati ridotti di dimensione e, da «scatoloni» appoggiati per terra accanto alla carreggiata e con dentro il dispositivo per fotografare auto e camion che viaggiano oltre i novanta all’ora, sono stati rimpiccioliti e collocati in cima appunto a un palo. Fleximan, in linea con gli analoghi episodi avvenuti in particolare in Veneto, anche ad Albano ha agito in modo certosino, tagliando la base del palo che regge l’autovelox utilizzando molto probabilmente un flessibile, ma stando nel contempo ben attento a non recidere i cavi in esso contenuti e che alimentano l’apparecchiatura elettronica. Ed è stato pure attento a tagliarlo in modo che cadesse non verso la carreggiata, ma verso la piccola scarpata a lato della statale.