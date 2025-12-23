Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 23 Dicembre 2025

Furto nella notte a Capriate San Gervasio: colpita la farmacia

IL COLPO. Hanno agito nella notte, la brutta sorpresa il 23 dicembre mattina. Svuotato il fondo casso della farmacia comunale di Capriate San Gervasio.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La farmacia di Capriate San Gervasio
La farmacia di Capriate San Gervasio

Capriate San Gervasio

Furto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre a Capriate San Gervasio alla farmacia comunale di via Barbarigo, l’unica della frazione di San Gervasio. Ancora poche le informazioni raccolte, si tratterebbe di due uomini con il volto coperto che sono entrati dall’ingresso principale che è stato manomesso.

Il cartello all’ingresso della farmacia
Il cartello all’ingresso della farmacia

I due malviventi hanno rubato il fondo cassa: ancora non si conosce l’ammontare del bottino. A dare l’allarme chi nella mattinata ha aperto la farmacia e ha notato la cassa danneggiata. La farmacia ha aperto regolarmente nella giornata di martedì 23 dicembre segnalando alla cittadinanza dei rallentamenti a causa del furto sudìto.
Sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviglio.

«Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale, il nostro dispiacere per l’episodio di furto avvenuto presso la farmacia comunale - ha detto il sindaco Cristiano Esposito -. Fortunatamente non si registrano danni rilevanti alla struttura, se non lo scasso della porta di ingresso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso per accertare le responsabilità. Desidero rassicurare i cittadini che il servizio della farmacia comunale non subirà alcuna interruzione e continuerà a essere regolarmente garantito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capriate San Gervasio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Remo Traina
Carabinieri