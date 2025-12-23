Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 23 Dicembre 2025
Furto nella notte a Capriate San Gervasio: colpita la farmacia
IL COLPO. Hanno agito nella notte, la brutta sorpresa il 23 dicembre mattina. Svuotato il fondo casso della farmacia comunale di Capriate San Gervasio.
Capriate San Gervasio
Furto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre a Capriate San Gervasio alla farmacia comunale di via Barbarigo, l’unica della frazione di San Gervasio. Ancora poche le informazioni raccolte, si tratterebbe di due uomini con il volto coperto che sono entrati dall’ingresso principale che è stato manomesso.
I due malviventi hanno rubato il fondo cassa: ancora non si conosce l’ammontare del bottino. A dare l’allarme chi nella mattinata ha aperto la farmacia e ha notato la cassa danneggiata. La farmacia ha aperto regolarmente nella giornata di martedì 23 dicembre segnalando alla cittadinanza dei rallentamenti a causa del furto sudìto.
Sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviglio.
«Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale, il nostro dispiacere per l’episodio di furto avvenuto presso la farmacia comunale - ha detto il sindaco Cristiano Esposito -. Fortunatamente non si registrano danni rilevanti alla struttura, se non lo scasso della porta di ingresso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso per accertare le responsabilità. Desidero rassicurare i cittadini che il servizio della farmacia comunale non subirà alcuna interruzione e continuerà a essere regolarmente garantito».
