Furto nella notte a Capriate San Gervasio: colpita la farmacia

Furto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre a Capriate San Gervasio alla farmacia comunale di via Barbarigo, l’unica della frazione di San Gervasio. Ancora poche le informazioni raccolte, si tratterebbe di due uomini con il volto coperto che sono entrati dall’ingresso principale che è stato manomesso.

Il cartello all’ingresso della farmacia I due malviventi hanno rubato il fondo cassa: ancora non si conosce l’ammontare del bottino. A dare l’allarme chi nella mattinata ha aperto la farmacia e ha notato la cassa danneggiata. La farmacia ha aperto regolarmente nella giornata di martedì 23 dicembre segnalando alla cittadinanza dei rallentamenti a causa del furto sudìto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviglio.