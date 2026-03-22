A Pontida centinaia di militanti della Lega per l’ultimo saluto a Bossi
L’ULTIMO SALUTO. Fazzoletti verdi e sole delle Alpi colorano il paese: in chiesa sono previsti 400 posti. Con la famiglia e gli amici solo poche cariche istituzionali. Fuori maxi schermo e streaming.
«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi»: è questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all’ingresso di Pontida, dove alle 12 di domenica 22 marzo si terranno i funerali di Umberto Bossi, il leader della Lega scomparso a 84 anni.
Sono già centinaia i militanti che stanno arrivando all’abbazia di San Giacomo dove si terrà la celebrazione. Molti indossano i fazzoletti verdi con il sole delle Alpi, ma c’è anche chi indossa sulle spalle le bandiere rosse con in mezzo giallo il leone di San Marco. La piazza della abbazia è transennata, un maxi schermo è stato allestito nell’area accanto per permettere a tutti i militanti di seguire la cerimonia, visto che in chiesa ci saranno solo 400 posti, alcuni riservati per la famiglia e per le massime autorità. Alla cerimonia arriverà infatti la premier Giorgia Meloni.
Maxischermi e fazzoletti verdi
Un funerale semplice, senza cerimoniale e discorsi politici, con il «Va pensiero» intonato da un coro di Alpini all’uscita. Così Pontida si prepara all’ultimo saluto a Umberto Bossi , il fondatore della Lega morto giovedì a 84 anni. In chiesa ci sarà spazio per 400 persone, gli unici posti riservati sono per la famiglia e per poche alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è quindi aperta e i posti sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Chi non troverà posto all’interno potrà assistere alla cerimonia in piazza, da un maxi schermo e poi dalle dirette streaming, così come fuori dovranno rimanere i giornalisti.
Per l’ultimo saluto al Senatur, nella chiesa del complesso monastico benedettino ci saranno le massime cariche istituzionali, la premier Meloni, i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro Roberto Calderoli, e poi ci sarà la famiglia della Lega. Saranno presenti i governatori e i vertici del partito e poi sono attesi molti militanti.
Il cordoglio della Lega
È stato proprio il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, molto legato a Bossi ad organizzare i funerali su indicazione della famiglia. Il ministro è stato uno dei primi, e pochissimi, ad entrare venerdì nella villa di Gemonio, nel Varesotto, per incontrare la famiglia e portare il suo cordoglio. Per il suo ultimo viaggio il Senatur tornerà quindi un’ultima volta a Pontida, luogo simbolo della Lega. Dal 1990 ogni anno infatti il partito si ritrova sul pratone sacro per il suo raduno più identitario. Sono ormai passati gli anni in cui si sentiva scandire la parola ’secessione’: nelle ultime edizioni la kermesse ha subito la svolta nazionalista e sovranista impressa da Salvini. Niente funerali di Stato per Bossi, quindi come invece era avvenuto per l’amico e successore Roberto Maroni a Varese, nel 2022.
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