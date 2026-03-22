A Pontida centinaia di militanti della Lega per l’ultimo saluto a Bossi

«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi»: è questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all’ingresso di Pontida, dove alle 12 di domenica 22 marzo si terranno i funerali di Umberto Bossi, il leader della Lega scomparso a 84 anni.

Sono già centinaia i militanti che stanno arrivando all’abbazia di San Giacomo dove si terrà la celebrazione. Molti indossano i fazzoletti verdi con il sole delle Alpi, ma c’è anche chi indossa sulle spalle le bandiere rosse con in mezzo giallo il leone di San Marco. La piazza della abbazia è transennata, un maxi schermo è stato allestito nell’area accanto per permettere a tutti i militanti di seguire la cerimonia, visto che in chiesa ci saranno solo 400 posti, alcuni riservati per la famiglia e per le massime autorità. Alla cerimonia arriverà infatti la premier Giorgia Meloni.

Maxischermi e fazzoletti verdi

Un funerale semplice, senza cerimoniale e discorsi politici, con il «Va pensiero» intonato da un coro di Alpini all’uscita. Così Pontida si prepara all’ultimo saluto a Umberto Bossi , il fondatore della Lega morto giovedì a 84 anni. In chiesa ci sarà spazio per 400 persone, gli unici posti riservati sono per la famiglia e per poche alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è quindi aperta e i posti sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Chi non troverà posto all’interno potrà assistere alla cerimonia in piazza, da un maxi schermo e poi dalle dirette streaming, così come fuori dovranno rimanere i giornalisti.

Per l’ultimo saluto al Senatur, nella chiesa del complesso monastico benedettino ci saranno le massime cariche istituzionali, la premier Meloni, i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro Roberto Calderoli, e poi ci sarà la famiglia della Lega. Saranno presenti i governatori e i vertici del partito e poi sono attesi molti militanti.

Il cordoglio della Lega