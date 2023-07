Il tragico schianto di Cisano, sabato l’ultimo saluto a Giuseppe Lionti

Sono stati fissati sabato 22 luglio alle 10,30 a Cisano, nella chiesa di San Zenone, i funerali di Giuseppe Lionti, 40 anni, morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente di giovedì in via Colombera di Sopra sulla statale 539 per Bergamo. Al momento dell’impatto il quarantenne stava ritornando al lavoro, dopo la pausa del pranzo, nella ditta «Costacurta» del vicino comune di Olginate, dove era stato assunto 20 anni fa.

«Un cuore buono»

Anche ieri non sono mancate le attestazioni di cordoglio, al papà Rosario, alla sorella Anna e al fratello Antonio nell’abitazione di via don Angelo Arrigoni, 22. Sono stati in tanti a ricordarlo con il suo sorriso accattivante che si faceva ben volere. «Ci mancherà tanto - ricorda il fratello minore Antonio - con il suo sorriso sempre pronto. Era il nostro fratello maggiore dal cuore buono, sempre pronto a farsi volere bene. Ci lascia una figura importante della nostra famiglia e ci mancherà davvero tanto». Il feretro di Giuseppe arriverà direttamente in chiesa alle 10 dalla camera ardente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Dopo la recita del il rosario è previsto il rito funebre. Al termine della cerimonia, il feretro proseguirà per il tempio crematorio e le ceneri verranno poi portate nel cimitero del comune di Montalbano Elicona, nel Messinese, dove riposa la mamma Fortunata, deceduta a Cisano nel 2015.