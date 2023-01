In 25mila a Ponte San Pietro per i presepi maltesi. La mostra aperta fino a domenica

Tanta gente, «anche un po’ più degli altri anni». E un successo che ancor più che nei numeri (le stime parlano di «20-25mila persone» per poco più di un mese di apertura) si misura nelle reazioni dei visitatori: «Sono arrivati commenti lusinghieri, è piaciuta molto». Sono gli ultimi giorni di apertura al pubblico per la mostra dei presepi allestita, come da tradizione, nella Chiesa vecchia di Ponte San Pietro . E per Claudio Mattei, presidente della locale sede degli «Amici del presepio», è tempo di bilanci. Decisamente positivi: la proposta, quest’anno, di rappresentazioni della Natività da Malta ha suscitato interesse e attenzione.