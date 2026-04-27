Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 27 Aprile 2026

Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone

A MOGLIA. La vittima, 67 anni, di origini russe, viaggiava su una Fiesta. La vettura, guidata da una connazionale, si è scontrata con un furgone.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone
Sul luogo dell’incidente ambulanze ed elisoccorso
( foto di repertorio)

Abitava a Madone Svetlana Petrova, la 67enne di origine russa che nel pomeriggio di sabato 25 aprile ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Moglia, in provincia di Mantova. La vittima era a bordo di una Ford Fiesta guidata da una cinquantenne, anche lei russa residente a Filago. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto stava

Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone
Svetlana Petrova

percorrendo via Coazze provenendo da Bondanello e, quando si è immessa sull’ex strada statale Romana in direzione Moglia, si è scontrata con un furgone bianco, guidato da un ventiduenne con a bordo sette persone, tutte di origini polacche.

L’auto contro un cancello

Dopo l’impatto la Fiesta è finita contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada. Nell’impatto la 67enne ha subìto gravi ferite che non gli hanno dato scampo, ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione del personale di sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. La conducente dell’auto e due passeggeri del furgone sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Poma di Mantova, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre ambulanze e due automediche, ma per la 67enne non c’è stato nulla da fare.

A Madone viveva con il marito

Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone
Il luogo dell’incidente nel Mantovano

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggio Rusco che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica del mortale incidente stradale. La salma è stata rimossa dal servizio di onoranze funebri Losi di Moglia e portata all’Ospedale civile di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni dovrebbe essere disposta l’autopsia. Svetlana Petrova, originaria di San Pietroburgo, in Russia, abitava a Madone con il marito in una casa vicino al centro del paese. Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri della stazione di Brembate hanno informato i famigliari dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filago
Madone
Moglia
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Sociale
Morte
Politica
governo
Carabinieri