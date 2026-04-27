Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone
A MOGLIA. La vittima, 67 anni, di origini russe, viaggiava su una Fiesta. La vettura, guidata da una connazionale, si è scontrata con un furgone.
Abitava a Madone Svetlana Petrova, la 67enne di origine russa che nel pomeriggio di sabato 25 aprile ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Moglia, in provincia di Mantova. La vittima era a bordo di una Ford Fiesta guidata da una cinquantenne, anche lei russa residente a Filago. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto stava
percorrendo via Coazze provenendo da Bondanello e, quando si è immessa sull’ex strada statale Romana in direzione Moglia, si è scontrata con un furgone bianco, guidato da un ventiduenne con a bordo sette persone, tutte di origini polacche.
L’auto contro un cancello
Dopo l’impatto la Fiesta è finita contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada. Nell’impatto la 67enne ha subìto gravi ferite che non gli hanno dato scampo, ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione del personale di sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. La conducente dell’auto e due passeggeri del furgone sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Poma di Mantova, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre ambulanze e due automediche, ma per la 67enne non c’è stato nulla da fare.
A Madone viveva con il marito
La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggio Rusco che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica del mortale incidente stradale. La salma è stata rimossa dal servizio di onoranze funebri Losi di Moglia e portata all’Ospedale civile di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni dovrebbe essere disposta l’autopsia. Svetlana Petrova, originaria di San Pietroburgo, in Russia, abitava a Madone con il marito in una casa vicino al centro del paese. Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri della stazione di Brembate hanno informato i famigliari dell’incidente.
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