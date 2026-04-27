Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone

Abitava a Madone Svetlana Petrova, la 67enne di origine russa che nel pomeriggio di sabato 25 aprile ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Moglia, in provincia di Mantova. La vittima era a bordo di una Ford Fiesta guidata da una cinquantenne, anche lei russa residente a Filago. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto stava

Svetlana Petrova percorrendo via Coazze provenendo da Bondanello e, quando si è immessa sull’ex strada statale Romana in direzione Moglia, si è scontrata con un furgone bianco, guidato da un ventiduenne con a bordo sette persone, tutte di origini polacche.

L’auto contro un cancello

Dopo l’impatto la Fiesta è finita contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada. Nell’impatto la 67enne ha subìto gravi ferite che non gli hanno dato scampo, ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione del personale di sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. La conducente dell’auto e due passeggeri del furgone sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Poma di Mantova, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre ambulanze e due automediche, ma per la 67enne non c’è stato nulla da fare.

A Madone viveva con il marito