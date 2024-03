La scrittrice di fiabe: «I ladri mi hanno rubato 150 scritti» - L’appello video

Hanno portato via tre computer, di cui solo uno nuovo, e gli hard disk di memoria esterni dove c’erano ben 150 fiabe, la tavoletta grafica che le serviva per illustrare le storie delle fiabe e una catenina d’oro. Elide Fumagalli, autrice ed editrice di «Vivo di fiabe», è costernata: «Ho tutti gli scritti che facevo da bambina, diari e poesie. Poi i miei lavori: 150 fiabe di cui tre già illustrate e pronte per la pubblicazione; un libro su Modigliani e l’altro su Antoine de Saint-Exupéry. Le fiabe rubate sono quelle che vengono lette dalle maestre ai bambini delle scuole e non riaverle è una grande perdita. Quindi mi rivolgo a chi magari trovasse i computer o gli hard disk di riportarmeli. Non so proprio che utilizzo possano farne i ladri».