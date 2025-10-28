Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 28 Ottobre 2025

Lavori sulla linea tra Calolzio e Lecco: disagi nel weekend

FERROVIE. Interessate anche le corse da e per Ponte San Pietro. Modifiche anche ad alcuni treni su Milano Centrale.

Gian Battista Rodolfi
Gian Battista Rodolfi

Stop totale ai treni tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico dalle 18 di venerdì alle 6,30 di lunedì 3 novembre. Trenord attiverà un servizio di bus sostitutivi con una percorrenza prevista di 12 minuti tra Lecco Maggianico e Calolziocorte.

Sono interessati i treni delle linee Lecco-Ponte San Pietro e Lecco-Milano, linee a carattere pendolare da e per Milano, Lecco e Bergamo, ma anche non pendolare per le località della Valtellina come Sondrio e Tirano. L’interruzione della circolazione ferroviaria è determinata dalla necessità da parte di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare lavori di manutenzione a una travata metallica della tratta. Secondo quanto comunicato da Trenord sono possibili lunghe attese per gli interscambi tra treno e bus con inevitabili prolungamenti dei tempi complessivi di viaggio. Chi poi da Lecco deve raggiungere Bergamo o viceversa oltre ai bus sostitutivi per questa interruzione deve poi interscambiare anche con i bus sostitutivi Ponte San Pietro-Bergamo nei due sensi.

Per un altro cantiere di Rfi che riguarda interventi di potenziamento nella stazione di Milano Centrale, ci sono modifiche alla circolazione di alcuni treni per alcune tratte, da oggi al 31 ottobre e dal 4 al 7 novembre. Due treni interessati riguardano Bergamo: quello da Milano Centrale delle 5.25 con arrivo a Bergamo alle 6.13 è infatti cancellato fino a Lambrate. Tra le due stazioni milanesi ci sarà un bus sostitutivo con partenza dalla piazza 4 Novembre a fianco di Milano Centrale alle 5.06 e arrivo in piazza Monte Titano a Lambrate alle 5.23. Da qui alle 6.33 partirà il convoglio per Bergamo. Con l’interscambio tra bus e treno il viaggio tra Milano e Bergamo durerà un’ora e 7 minuti. L’8 novembre sarà il treno delle 5.05 da Milano Centrale per Bergamo a subire la stessa sorte. Per info consultare avvisi nelle stazioni, sito e app di Trenord.

Ponte San Pietro
Bergamo
Calolziocorte
Lecco
Milano
Romano di Lombardia
Sondrio
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Servizi finanziari
Trenord
Rete ferroviaria italiana
Rfi