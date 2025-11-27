Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza

È morto mercoledì 26 novembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Marco Motta, il pizzaiolo di 39 anni, originario del Lecchese ma che da qualche tempo viveva a Pontida, dove era stato trovato privo di conoscenza, attorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, in un parcheggio lungo la Briantea. Accanto a lui c’era il fratello minore, di trent’anni, anch’egli trovato privo di conoscenza e che è tuttora ricoverato in ospedale, nel reparto di Psichiatria.

Disposta l’autopsia sul corpo di Marco Motta

Mercoledì la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Marco Motta: l’esame – fissato per domattina all’obitorio del Papa Giovanni – sarà infatti a questo punto fondamentale per chiarire le cause della morte del trentanovenne. Inizialmente si era infatti pensato a una lite tra i due fratelli, ma i successivi accertamenti dei carabinieri della stazione di Cisano e della compagnia di Zogno avevano escluso un contatto violento: se una lite, forse complice l’alcol, c’era stata, visto che qualcuno in zona aveva sentito delle grida, non sarebbe stata così violenta da causare la morte del fratello maggiore. In ospedale era infatti poi emerso che il pizzaiolo era stato colpito da un aneurisma e le sue condizioni erano parse fin da subito disperate.

Aperto un fascicolo in Procura