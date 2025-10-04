Minaccia di volersi buttare nell’Adda: carabinieri e pompieri lo bloccano

È accaduto giovedì mattina 2 ottobre, attorno alle 10: l’uomo, dopo aver fatto sapere alla moglie le proprie intenzioni, con la sua auto ha raggiunto l’Adda nel territorio di Calusco e, dopo aver parcheggiato la sua auto nella zona vicino al fiorista Ardenghi, si è avviato verso il fiume, percorrendo i sentieri boschivi con l’intenzione di raggiungere l’Adda.

La moglie, comprensibilmente preoccupata, nel frattempo ha allertato i soccorsi dando indicazioni anche sul modello della vettura del coniuge. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Calusco d’Adda che hanno iniziato le ricerche. Dopo aver notato l’autovettura nel parcheggio vicino al ponte, con i vigili del fuoco di Merate, già impegnati nella zona dell’Adda per un altro intervento, si sono diretti verso il fiume, sulla sponda caluschese, e hanno iniziato le ricerche nella zona boschiva, percorrendo i sentieri che costeggiano il fiume. A un certo punto hanno rintracciato l’uomo lungo il sentiero che porta alla zona del Monastero dei Verghi. Sono riusciti a bloccarlo quando era ormai in prossimità del fiume, impedendogli così di gettarsi in acqua.