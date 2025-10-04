Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 04 Ottobre 2025

Minaccia di volersi buttare nell’Adda: carabinieri e pompieri lo bloccano

LIETO FINE. Un uomo di 38 anni, residente in un paese dell’Isola Bergamasca, ha minacciato di volerla fare finita buttandosi nel fiume Adda ma è stato fortunatamente salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Calusco d’Adda e dei vigili del fuoco volontari del distaccamento lecchese di Merate. A dare l’allarme la moglie del trentottenne, intercettato nella zona boschiva che si affaccia sul fiume

Remo Traina
Remo Traina

È accaduto giovedì mattina 2 ottobre, attorno alle 10: l’uomo, dopo aver fatto sapere alla moglie le proprie intenzioni, con la sua auto ha raggiunto l’Adda nel territorio di Calusco e, dopo aver parcheggiato la sua auto nella zona vicino al fiorista Ardenghi, si è avviato verso il fiume, percorrendo i sentieri boschivi con l’intenzione di raggiungere l’Adda.

La moglie, comprensibilmente preoccupata, nel frattempo ha allertato i soccorsi dando indicazioni anche sul modello della vettura del coniuge. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Calusco d’Adda che hanno iniziato le ricerche. Dopo aver notato l’autovettura nel parcheggio vicino al ponte, con i vigili del fuoco di Merate, già impegnati nella zona dell’Adda per un altro intervento, si sono diretti verso il fiume, sulla sponda caluschese, e hanno iniziato le ricerche nella zona boschiva, percorrendo i sentieri che costeggiano il fiume. A un certo punto hanno rintracciato l’uomo lungo il sentiero che porta alla zona del Monastero dei Verghi. Sono riusciti a bloccarlo quando era ormai in prossimità del fiume, impedendogli così di gettarsi in acqua.

Nel contempo è arrivata sul posto l’ambulanza della Croce Bianca caluschese. Scongiurato l’estremo gesto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale d’emergenza, che ha provveduto a trasportarlo in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli opportuni accertamenti sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calusco d'Adda
Bergamo
Merate
Sociale
Questioni sociali (generico)
Salute
Malesseri
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Politica
Enti locali
Remo Traina
Carabinieri
vigili del fuoco
Croce Bianca