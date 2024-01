Morti nel lago di Como, sentiti i coniugi dell’incidente di Trescore

«Dopo la pubblicazione dell’articolo su “L’Eco di Bergamo” ci hanno chiamato sia la Squadra mobile sia “Autotorino”, dove abbiamo portato l’auto – spiega l’imprenditore –. Venerdì siamo andati a Como, dove i poliziotti hanno sentito separatamente me e mia moglie e ci hanno chiesto di raccontare nel dettaglio il nostro incidente. Hanno anche voluto le fotografie dell’auto e si sono fatti inviare la relazione dei carabinieri di Calcinate che erano intervenuti. A quanto pare ci sono delle similitudini tra quanto successo a noi e quello che potrebbe essere successo ai due ragazzi tragicamente morti. La nostra Mercedes 100% elettrica, non appena abbiamo imboccato lo scivolo del parcheggio della Coop di Trescore, ha preso velocità. Mia moglie ha frenato ma l’auto non rispondeva e ci siamo schiantati contro un muro. Anche la Mercedes di Morgan Algeri potrebbe avere avuto lo stesso problema, noi siamo stati più fortunati e ci siamo feriti in modo lieve. Per quanto riguarda il nostro incidente, “Autotorino” ci ha informati che Mercedes manderà i suoi tecnici per una perizia».