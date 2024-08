Omicidio Sharon: denunciato un finto testimone in cerca di visibilità

Aveva riferito ai carabinieri di Ponte San Pietro di essere in possesso di informazioni su Sharon Verzeni che potevano essere utili alle indagini.Un uomo di Brembate Sopra era stato così subito sentito dai militari del Nucleo Investigativo di Bergamo, ai quali riferiva di essere stato avvicinato dalla Verzeni alla fine di luglio mentre si trovava all’interno dell’esercizio pubblico dove la donna lavorava come cameriera e di aver avviato con lei uno scambio di messaggi per ragioni di lavoro tramite un noto social network.