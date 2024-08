Nei tombini e nelle siepi, si cerca, per ora senza esito, il coltello che ha ucciso Sharon - Foto e video

Usati i metal detector

Nella mattinata una squadra specializzata - con base nel parco di via Rota dove i tecnici specializzati hanno allestito anche una tenda -, ha individuato i tombini della via Castegnate e delle limitrofe via delle Gere, vie Partigiani, Vignali, Primo Maggio, via Casolini e via Torre; via don Giuseppe Rota, i parchi limitrofi e piazza Martiri. I tecnici hanno sollevato le caditoie con dei picconi e hanno inserito dei metal detector alla ricerca di materiale metallico. usate anche delle calamite.

I controlli sono stati estesi anche delle aiuole della zona e tra le siepi che si trovano sulle strade di Terno.