Delitto di Sharon Verzeni, sequestrati a Terno diversi coltelli: inviati al Ris di Parma

Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sharon Verzeni, la barista 33 enne, accoltellata e uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso a Terno d’Isola . Intanto risulta che nei giorni successivi all’omicidio siano stati rinvenuti diversi coltelli nelle zone setacciate dai Carabinieri di Bergamo: per ora - confermano le fonti investigative - non ci sono elementi che facciano pensare di aver individuato la lama con cui sono stati sferrati i quattro colpi, di cui tre mortali, al torace e alla schiena che sono costati la vita della giovane originaria di Bottanuco. Non risulta al momento neppure che ci sia qualcuno di questi su cui siano state rinvenute tracce di sangue .

Al momento gli inquirenti non lasciano trapelare altro: del resto non è ancora neppure chiaro il movente del delitto e se l’assassino volesse davvero colpire proprio Sharon oppure se ha agito a caso. Quest’ultima eventualità sembra la più remota per via della ferocia con cui il killer ha agito: sintomo solitamente di accanimento verso la vittima e, dunque, di conoscenza. Ma dalla vita di Sharon, che da un anno lavorava come barista al «Vanilla» di Brembate e da tre viveva a Terno d’Isola con il compagno Sergio Ruocco – che era senza dubbio a casa quando è stata accoltellata –, non sarebbero emerse ombre né litigi.