Omicidio di Sharon Verzeni, sequestrato un garage nella via in cui è stata accoltellata

I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo hanno sequestrato nella mattinata di lunedì 5 agosto un garage in un condominio di via Castegnate, la via in cui Sharon Verzeni è stata soccorsa prima di morire per le ferite riportate a causa di quattro coltellate che l’hanno sorpresa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola.