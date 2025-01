Omicidio di Sharon Verzeni, il 25 febbraio la prima udienza

È stata fissata per il 25 febbraio l’udienza di smistamento per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio. Nei giorni scorsi la Procura aveva chiesto il giudizio immediato per Moussa Sangare, il trentenne con cittadinanza italiana (la famiglia è originaria del Mali) in carcere a San Vittore con l’accusa di avere accoltellato la giovane. Il pm Emanuele Marchisio contesta tre aggravanti: i futili motivi, la premeditazione e pure la minorata difesa. Perché Sharon era stata aggredita a tarda notte, mentre stava camminando in una zona dove non c’era nessun altro e con le cuffiette nelle orecchie per ascoltare la musica che le avevano impedito di avvertire il pericolo. Una vittima scelta «a caso», come confessato da Sangare, che aveva usato un coltello da cucina per sferrare cinque fendenti. Al trentenne viene contestato anche il porto abusivo di armi.