Omicidio di Terno, il pm: «Giudizio immediato per il presunto killer di Sharon»

È pronta la richiesta di giudizio immediato per Moussa Sangare , il 30enne di Suisio , che ha accoltellato Sharon Verzeni a Terno d’isola nello scorso luglio. L’ uomo è accusato di omicidio pluriaggravato. Oltre che i futili motivi e la premeditazione , il pm Emanuele Marchisio, che ha coordinato le indagini, gli contesta l’aggravante della minorata difesa per l’orario notturno , il luogo che era deserto e le condizioni della vittima che stava ascoltando musica con le cuffiette, risultando quindi più vulnerabile a un’aggressione a sorpresa alle spalle come quella che ha subito. L’istanza sarà inoltrata al gip a breve.

I maltrattamenti su madre e sorella

Sangare è stato fermato alla fine dello scorso agosto, un mese dopo l’omicidio della barista trentenne, grazie anche al contributo di due testimoni di origine marocchina che l’hanno riconosciuto: era lui il giovane che il 30 luglio, come emerge dalle immagini delle telecamere, avevano incrociato in bicicletta vicino al cimitero di Chignolo, pochi minuti prima che accoltellasse Sharon.

Sangare, nato a Milano il 16 novembre 1994 da una famiglia del Mali, con precedenti per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, tanto che non viveva più con loro ma in una casa occupata, dopo essere stato rintracciato e portato in caserma, ha confessato. Tra l’altro nella sua abitazione è stata trovata una sagoma per esercitarsi a lanciare i coltelli.