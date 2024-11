«Una violenza ingiustificata ha portato via la nostra Sharon»

«Basta femminicidi» è il messaggio che la Rete bergamasca contro la violenza di genere urla silenziosamente ogni 8 del mese con un presidio che racconta le tanti morti di donne per mano di un uomo. Presidio che venerdì 8 novembre si è tenuto in largo Rezzara per parlare di un fenomeno che ha toccato molto da vicino la nostra provincia e che sembra crescere esponenzialmente. Accompagnati dal trio acustico Rose & The Captain, è stato ricordato quanta strada ci sia ancora da fare e letto la lettera di Christopher, fratello di Sharon Verzeni, uccisa per strada da uno sconosciuto: «Vorrei, al più possibile, trasmettere tutte le emozioni che sto vivendo così che chi voglia ascoltare possa anche imparare», inizia la lettera. Parla della sorella: «La persona più normale e semplice di tutti noi».