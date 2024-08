La famiglia Verzeni: «L’assurda morte di Sharon sensibilizzi sul tema della sicurezza» - Video

«Vogliamo che l’assurda e violenta morte di Sharon non sia vana e provochi maggiore sensibilità da parte di tutti sul tema della sicurezza del nostro vivere»: con la voce rotta dalla commozione il papà di Sharon, Bruno Verzeni, è apparso davanti alle telecamere e ai giornalisti nel primo pomeriggio di venerdì 30 agosto, fuori dall’abitazione di via Adda a Bottanuco . Ad accompagnarlo la moglie Maria Teresa e i figli Melody e Cristopher. La famiglia ha voluto rilasciare una dichiarazione dopo l’arresto e la confessione del killer della figlia.

«Ci affidiamo a Dio per aiutare noi e Sergio (Ruocco, il compagno della 33 enne uccisa ndr) a convivere con il dolore e con il pensiero di quello che nostra figlia ha subito» ha proseguito il papà di Sharon che ha ringraziato i carabinieri e «tutti coloro che hanno testimoniato e hanno permesso di arrivare ai risultati di oggi».

«Ringraziamo innanzitutto la Procura della Repubblica di Bergamo per la competenza e la tenacia che ha dimostrato - ha aggiunto -. Inoltre, un grazie ai nostri avvocati per i preziosi consigli e per la loro vicinanza».