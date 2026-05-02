Pedone investito a Cisano, trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Sabato 2 maggio verso le 19 in via Mazzini a Cisano si è verificato un incidente in cui è coinvolto un pedone di 67 anni di Cisano.

La dinamica dell’incidente

Un’auto che procedeva in direzione Lecco, ha investito il 67enne mentre stava attraversando la strada a un metro dalle strisce pedonali su via Mazzini all’incrocio con via Pascoli. L’uomo è caduto violentemente a terra. Sono subito stati allertati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate, un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Zogno.