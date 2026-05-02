Pedone investito a Cisano, trasportato in ospedale con l’elisoccorso
L’INCIDENTE. Sabato 2 maggio intorno alle 19 un pedone è stato investito in pieno centro a Cisano in via Giuseppe Mazzini. Ripercussioni sulla viabilità per circa un’ora.
Cisano Bergamasco
Sabato 2 maggio verso le 19 in via Mazzini a Cisano si è verificato un incidente in cui è coinvolto un pedone di 67 anni di Cisano.
La dinamica dell’incidente
Un’auto che procedeva in direzione Lecco, ha investito il 67enne mentre stava attraversando la strada a un metro dalle strisce pedonali su via Mazzini all’incrocio con via Pascoli. L’uomo è caduto violentemente a terra. Sono subito stati allertati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate, un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Zogno.
Le code nella zona di Cisano
Nella zona centrale di Cisano, sulla statale 342, si sono create lunghe code in entrambe le direzioni, la strada, infatti, è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire sul ferito che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
La situazione è tornata alla normalità in circa un’ora, quando la strada è stata riaperta
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