«Pietre di Pace» nel giardino del paese di San Giovanni XXIII

Non un monumento, ma un percorso vivente, destinato a crescere nel tempo. Pietra dopo pietra. Posa dopo posa. Il santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo natale di Papa Giovanni e cuore vivo della memoria del suo messaggio, dà vita al progetto «Pietre di Pace», un cammino di fraternità universale e segno concreto di speranza condivisa che prenderà forma con la raccolta di pietre provenienti dai luoghi del mondo legati alla vita e al messaggio del Pontefice bergamasco che verranno collocate nel Giardino della Pace del santuario.

Rendere vivo il messaggio giovanneo

«Pietre di Pace – spiega il rettore del santuario e parroco di Sotto il Monte, monsignor Giulio Albani – nasce dal desiderio di custodire e rendere vivo il messaggio di Papa Giovanni XXIII, che ci invita a costruire la pace con gesti semplici e condivisi. Raccogliere una pietra, portarla con sè e deporla nel giardino significa ricordare che la pace ha bisogno di mani, passi e responsabilità quotidiane, capaci di unire luoghi e persone in un unico cammino. In un tempo spesso segnato da divisioni e paure, questo gesto ci richiama alla concretezza del Vangelo e alla forza silenziosa della fraternità vissuta».

Un cammino in 14 tappe

Le pietre raccolte verranno piantate nel terreno del camminamento che conduce alla statua di San Giovanni XXIII, dando origine a veri e propri tappeti di pietra. Ogni posa, inoltre, sarà accompagnata da celebrazioni e momenti di preghiera, mentre nei luoghi visitati verrà lasciata una targa commemorativa come segno di un legame nuovo tra terre e popoli. Le tappe previste sono 14, tutte legate alla biografia e al messaggio di Papa Giovanni XXIII: Assisi, Terra Santa, Bulgaria, Turchia, Grecia, Belgio, Olanda, Germania, Francia, Spagna, Bergamo, Venezia, Roma e Cuba. Insieme, queste pietre comporranno così una vera e propria biografia universale della pace, capace di unire passato, presente e futuro.

Il progetto partirà nel 2026 da Assisi, dove si celebra anche l’800° anniversario del transito di San Francesco e punto di partenza carico di memoria e profezia: qui, il 4 ottobre 1962, Papa Giovanni XXIII si recò in pellegrinaggio per affidare a San Francesco l’imminente Concilio Vaticano II, compiendo un gesto storico alla vigilia di un evento destinato a cambiare il volto della Chiesa e del mondo. «Il pellegrinaggio ad Assisi, sulle orme di San Francesco – continua il rettore – è per noi il modo più vero per iniziare questo percorso: camminando e pregando insieme impariamo a costruire fraternità e a riconoscerci parte di un’unica umanità».

Il pellegrinaggio ad Assisi

Ad accompagnare l’avvio del progetto sarà il pellegrinaggio ad Assisi, promosso dal santuario in collaborazione con Ovet Viaggi e in programma dall’1 al 4 settembre 2026. Le iscrizioni sono già aperte presso la locale Casa del Pellegrino e sul sito del santuario.