Ponte San Pietro, mamma aggredisce maestra d’asilo. «Crisi culturale»

«La violenza nei confronti di chi è preposto all’educazione o alla cura è un fenomeno che, purtroppo, sembra in aumento – commenta Bordogna –. In passato erano gli stessi genitori a insegnare ai figli il rispetto per queste figure, oggi, invece, assistiamo al paradosso di genitori che si sentono “esperti”, pronti a contestare l’operato degli insegnanti o dei medici, fino ad arrivare al punto di aggredirli fisicamente. Gli insegnanti dell’infanzia, in particolare, si trovano sempre più spesso a dover mediare tra le loro competenze professionali e le richieste, a volte irragionevoli, dei genitori. È questo il compito di chi insegna? Dobbiamo davvero accettare che il prezzo da pagare per svolgere questo delicato ruolo educativo sia una percossa fisica? La verità è che la crisi non riguarda solo il rispetto verso l’insegnante, ma verso l’intero sistema educativo e sanitario. È una crisi culturale, che richiede un ripensamento profondo del rapporto tra genitori, insegnanti, istituzioni e società. Non possiamo permetterci di lasciar scivolare via il rispetto per chi, ogni giorno, si impegna a formare le generazioni future o a prendersi cura della nostra salute».