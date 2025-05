Ponte San Pietro, stop al punto nascita: «Potenziati altri servizi»

Solo 3 parti nel 2025 e 260 nel 2024. Il punto nascita del Policlinico San Pietro verrà sospeso nei prossimi giorni. Una decisione, che riguarda la sala parto e l’area materno-infantile, in linea con la normativa vigente per garantire la sicurezza di mamma e bambino e che è già stata compensata dalla struttura ospedaliera di Ponte San Pietro con un incremento, nel 2024, di 815 prestazioni aggiuntive nelle aree di crescita identificate da Ats e per le quali le liste di attesa erano più lunghe.