Pontida, autista muore investito da un camion

Ha perso la vita in un torrido pomeriggio di inizio agosto, su un piazzale pieno di camion come il suo, durante una giornata di lavoro come tante altre. Durnea Dumitru Florin, a utotrasportatore di 44 anni di origine romena ma con residenza a Bellusco, in provincia di Monza Brianza, è morto martedì pomeriggio investito da un camion in retromarcia sul piazzale dell’officina di autoriparazioni «Avim Srl», al civico 914 di via Bergamo, a Pontida.

La ricostruzione del tragico incidente

Il personale sanitario inviato dalla centrale unica di emergenza urgenza all’interno della ditta che ha la sua sede di fianco alla strada statale 342 Briantea, dove poco dopo le 17.40 è successo l’infortunio, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Florin, classe 1979, sarebbe stato investito mentre era intento ad attraversare il piazzale dell’officina. Ancora non è chiaro se l’uomo fosse arrivato lì per ritirare il suo camion lasciato in precedenza per la revisione o l’avesse appena parcheggiato per concordare poi i tempi del

Sono stati alcuni dipendenti della «Avim» ad accorgersi dell’accaduto. ritiro. Fatto sta che il mezzo pesante della ditta per la quale Florin lavora si trovava parcheggiato nell’ala destra del piazzale rispetto all’ingresso delimitato da un lungo cancello, mentre i soccorritori hanno trovato il suo corpo a terra, in una pozza di sangue, una decina di metri più a sinistra in direzione Bergamo, poco distante dagli uffici dell’officina di autoriparazioni, accanto alla ruota posteriore destra di un camion del «PuntoGomme» di Paladina, che risulterebbe fornitore della stessa autofficina.

Sono stati alcuni dipendenti della «Avim» ad accorgersi dell’accaduto. Lanciato l’allarme, comprensibilmente scossi, si sono poi messi a disposizione, insieme al titolare, dei carabinieri del Radiomobile di Zogno e dei tecnici di Ats intervenuti insieme a un’ambulanza della Croce rossa di Bonate, all’automedica da Bergamo e ai vigili del fuoco inviati dal comando di Bergamo.

Pontida investito sul piazzale della dittaAvim srl

(Foto di Yuri Colleoni) Da chiarire la dinamica dell’incidente: i tecnici del dipartimento Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Bergamo e i carabinieri della Compagnia di Zogno si sono trattenuti per ore, ieri fino a sera, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’accaduto. Sembrerebbe assodato che il mezzo pesante del «PuntoGomme» stesse procedendo in retromarcia e il suo autista, non accorgendosi della presenza del 44enne, l’abbia travolto, procurandogli ferite che ne hanno causato la morte.