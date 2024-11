Presezzo, rapina in tabaccheria: la titolare minacciata con una pistola

Rapina alla tabaccheria «Pirola» di Presezzo nel pomeriggio di venerdì 29 novembre: verso le 16,30 un malvivente ha messo a segno una rapina nella tabaccheria che si trova sulla via Vittorio Veneto (sp 166 Ponte San Pietro-Paderno d’Adda) in centro paese a due passi dal Municipio e della piazza. Un persona travisata da una calzamaglia è entrata nel negozio e minacciando la titolare con una pistola si è fatto consegnare l’incasso e i gratta e vinci per un valore totale di qualche centinaia di euro .

La richiesta d’aiuto ai carabinieri

Messo in tasca il bottino il malvivente, a piedi si è infilato in via Roma, una strada che porta alla zona cimitero e impianti sportivi. La signora Erminia Pirola molto spaventata ha allertato subito i carabinieri e nel giro di pochi minuti una pattuglia di militari della vicina stazione di Ponte San Pietro è arrivata sul posto dove hanno raccolto la testimonianza della titolare e hanno effettuato i rilievi per dar seguito alle indagini.