Ragazzino 12enne minacciato con un coltellino per rubargli il cellulare

Minacciato con un coltellino e derubato del cellulare . È successo nel primo pomeriggio di lunedì 8 aprile a Presezzo. La vittima un dodicenne del paese . Alle 13 il ragazzino stava tornando a casa da scuola, dove frequenta la seconda media. A piedi stava percorrendo via degli Artigiani quando è stato aggredito alle spalle da due malviventi a volto coperto . Uno dei due gli ha puntato un coltellino alla gola minacciandolo di farsi consegnare il cellulare, poi abbandonato in un secondo momento in un angolo della strada.

Il ragazzino, spaventato, si è poi diretto verso casa chiedendo aiuto a delle persone che passavano in zona. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Ponte San Pietro. Non è il primo episodio di questo tipo che si verifica a Presezzo. Lo scorso 18 febbraio, alle 17 del pomeriggio, un ragazzo della stessa età era stato aggredito e derubato al parco di via Giotto. E sempre in quei giorni in paese erano stati segnalati diversi episodi di tentativo di furto di smartphone da parte di giovani nordafricani ai danni di adolescenti del paese.