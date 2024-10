Royal Family, Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi in attesa del secondo figlio

Un altro Royal Baby per i Windsor: Buckingham Palace ha annunciato che la 36enne principessa Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è in attesa del secondo figlio insieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, di origini bergamasche, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore olimpico, con doppia cittadinanza, britannica e italiana e discendente del nobile casato di Ponte San Pietro.