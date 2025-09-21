Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 21 Settembre 2025

Salvini e Vannacci insieme a Pontida. Il generale: «Continuo il mio lavoro»

IL RADUNO DELLA LEGA. Sabato 20 settembre la giornata dei Giovani, il leader arriva «a sorpresa» dopo un problema di salute: «Non potevo mancare». Il vice: «Io segretario? Faccio l’europarlamentare».

Alessandra Loche
Alessandra Loche

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Matteo Salvini sul palco a Pontida
Matteo Salvini sul palco a Pontida
(Foto di Bedolis)

Pontida

Il sabato al raduno di Pontida è tradizionalmente il giorno dei Giovani, arrivati sul pratone con striscioni e cori. C’è il ricordo, con magliette e cartelli, per l’attivista Charlie Kirk e slogan dal sapore di destra xenofoba.

Accolto al grido di «c’è solo un capitano» e «Matteo, Matteo», il leader della Lega, ministro e vicepremier Salvini è arrivato «a sorpresa» sul pratone. A sorpresa, perché durante la giornata ha avuto alcuni problemi di salute ed era dato per assente. Invece, «non potevo non esserci», ha esordito appena salito sul palco, dopo aver salutato calorosamente il vicesegretario federale Roberto Vannacci. «Voi siete e sarete centrali», ha detto ai giovani, parlando di quello che sarà il suo discorso nella giornata clou del raduno, domenica 21 settembre: «Lo abbiamo visto con quello che è accaduto all’università dello Utah, sono i giovani che hanno una marcia in più, che guidano il cambiamento, i primi a reagire». Affermando che, «mentre la sinistra dei giovani ne parla, noi sui giovani puntiamo», dando alla platea l’obiettivo, per il prossimo anno, di avere altri tendoni «come questi, nelle scuole, nelle università, sui posti di lavoro, nelle fabbriche».

La domenica sul pratone

Domenica sono attesi «contributi da Parigi, Madrid, Brasile, Stati Uniti». E sarà «una bellissima giornata, all’odio della sinistra noi non rispondiamo con odio, semmai con pietà umana». Un lungo elenco per indicare tutti coloro che «ce l’hanno con noi» oggi come «30 anni fa».

Vannacci: «Continuo a fare il mio lavoro di europarlamentare»

Al fianco del palco, ad ascoltare le parole di Salvini, il vicesegretario federale Roberto Vannacci. Che, prima di salire sul palco, a una domanda dei giornalisti (se puntasse a diventare segretario della Lega) ha risposto che «aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità».

