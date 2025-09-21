Salvini e Vannacci insieme a Pontida. Il generale: «Continuo il mio lavoro»

Accolto al grido di «c’è solo un capitano» e «Matteo, Matteo», il leader della Lega, ministro e vicepremier Salvini è arrivato «a sorpresa» sul pratone. A sorpresa, perché durante la giornata ha avuto alcuni problemi di salute ed era dato per assente. Invece, «non potevo non esserci», ha esordito appena salito sul palco, dopo aver salutato calorosamente il vicesegretario federale Roberto Vannacci. «Voi siete e sarete centrali», ha detto ai giovani, parlando di quello che sarà il suo discorso nella giornata clou del raduno, domenica 21 settembre: «Lo abbiamo visto con quello che è accaduto all’università dello Utah, sono i giovani che hanno una marcia in più, che guidano il cambiamento, i primi a reagire». Affermando che, «mentre la sinistra dei giovani ne parla, noi sui giovani puntiamo», dando alla platea l’obiettivo, per il prossimo anno, di avere altri tendoni «come questi, nelle scuole, nelle università, sui posti di lavoro, nelle fabbriche».