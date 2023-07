Scontro fra auto e scooter a Cisano, muore operaio 40enne

Schianto tra una Fiat 500 guidata da una ragazza di 21 anni e uno scooter Agility 50 intorno a mezzogiorno e mezza di mercoledì 19 luglio a Cisano Bergamasco: l’impatto è avvenuto in via Colombera di Sopra sulla statale 639 per Bergamo, in prossimità dell’ultima curva del tratto che dalla frazione Bisone porta verso la rotatoria della frazione Villasola.