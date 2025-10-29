Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistere

Si è cosparso di benzina , ha impugnato un accendino, minacciando di darsi fuoco di fronte all’ufficiale giudiziario arrivato alla sua abitazione per notificargli lo sfratto esecutivo : un uomo di 41 anni, romeno, è stato convinto a desistere dopo quattro ore di trattativa con i carabinieri. L’episodio è avvenuto martedì a Ponte San Pietro.

Che cosa è successo

L’uomo si è versato circa due, tre litri di benzina da una tanica di cinque , all’interno dell’appartamento, in un ambiente chiuso saturo di vapori di carburante, circostanza che avrebbe potuto provocare una deflagrazione mettendo in serio pericolo l’incolumità degli operatori e dei presenti. L’abitazione si trova al piano superiore di un laboratorio di un panificio industriale: per tutta la durata delle operazioni l’area è stata evacuata .

La trattativa durata 4 ore

Su attivazione della Centrale Operativa, sono intervenuti sul posto militari della Sezione Operativa e lo specialista negoziatore del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo. Fin dai primi istanti, il comandante della Stazione di Ponte San Pietro aveva già instaurato un contatto con l’uomo, riuscendo a contenere la tensione e a creare le condizioni per l’intervento negoziale. L’esperto negoziatore, affiancato dal comandante, ha avviato un colloquio progressivo e strutturato e dopo circa quattro ore di complicata trattativa, l’uomo ha desistito dai propri intenti: ha abbandonato gli indumenti intrisi di benzina, si è cambiato, indossando capi puliti e ha accettato di seguire i carabinieri.