C’è voluto un anno per conseguire l’abilitazione, ma ora il sindaco di Imbersago, Fabio Vergani, è un barcaiolo a tutti gli effetti e la domenica fa avanti indietro da una riva all’altra dell’Adda, tra Imbersago e Villa d’Adda, trasportando persone, bici, moto e anche auto. Se il traghetto di Leonardo è tornato a solcare le acque del fiume lo si deve soprattutto a lui che, che pur di restituire alla cittadinanza il prezioso gioiello d’ingegneria leonardesca si è messo in gioco in prima persona: «La gente d’Imbersago – racconta – è molto legata a questo mezzo di comunicazione unico che si è contraddistinto per secoli. Quindi chi più del sindaco doveva prendersene a cuore la ripartenza?».

Sindaco e barcaiolo, come è nata l’idea

Il traghetto sull’Adda

(Foto di Magni) Il manufatto, che è tornato operativo lo scorso agosto, era fermo da novembre 2022, un po’ per la grave siccità del 2023 e la secca del fiume che gli aveva precluso la navigazione, un po’ perché il precedente gestore aveva lasciato l’attività. Difficile trovare un sostituto: la necessità di possedere i titoli abilitativi alla conduzione del natante aveva scoraggiato nuove figure a partecipare al bando d’affidamento del servizio. E così Vergani, 51 anni e occupato in un’azienda metalmeccanica locale, si è rimboccato le maniche per conseguire l’abilitazione di barcaiolo. Sei mesi di formazione pratica sul lago di Como e un po’ di studio, fino all’esame finale e l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio di Lecco. «All’inizio una sorta di traguardo irraggiungibile e invece ce l’ho fatta . La prima volta, l’11 agosto, è stata un’emozione incredibile. Abbiamo rimesso in funzione qualcosa che la gente d’Imbersago sente veramente propria. È un’attività che mi permette di stare a contatto con la gente e la natura. È piacevole trascorrere una giornata di svago con gli amici alla conduzione del traghetto, ma la soddisfazione più grande è la risposta di chi lo utilizza. L’utenza ha apprezzato lo sforzo fatto per far rivivere nuovamente l’emozione di utilizzare il traghetto».

Si valuta l’apertura invernale del traghetto sull’Adda

Il Traghetto sull'adda condotto dal sindaco di Inbersago Fabio Vergani

(Foto di Magni) Da agosto a novembre il manufatto è in funzione ogni domenica (oggi, 24 novembre, ultima della stagione) grazie alla gestione diretta provvisoria messa in campo da Comune di Imbersago, proprietario del manufatto, con il sindaco unico abilitato a condurlo, e la Pro loco locale, che collabora a mantenerlo attivo. «La gente è incuriosita dal sistema ingegnoso che permette al traghetto di attraversare l’Adda senza energia, sfruttando esclusivamente la corrente del fiume – aggiunge Vergani –. Fanno tante domande. Abbiamo trasportato anche tanti stranieri che arrivano in bicicletta e per attraversare il fiume scelgono il traghetto invece del ponte».