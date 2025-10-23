Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 23 Ottobre 2025
Sotto il Monte, arrestato 49enne per due rapine in casa
IN PROVINCIA. Due rapine in poche settimane tra Villa d’Almè e Carvico: arrestato un 49enne di Sotto il Monte. A incastrarlo le telecamere e il riconoscimento delle vittime.
Sotto il Monte
I carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, con il supporto dei colleghi di Calusco d’Adda, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne italiano, residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII, ritenuto responsabile di due rapine in abitazione commesse tra il 18 settembre e il 16 ottobre 2025 nei comuni di Villa d’Almè e Carvico.
Due episodi ravvicinati
In un caso, per garantirsi la fuga, avrebbe spintonato un’anziana vittima, facendola cadere a terra; nell’altro avrebbe minacciato la proprietaria con una pistola
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le modalità delle due rapine presentavano forti analogie. L’uomo, con il volto parzialmente coperto, si è introdotto all’interno di abitazioni private. In un caso, per garantirsi la fuga, avrebbe spintonato un’anziana vittima, facendola cadere a terra; nell’altro avrebbe minacciato la proprietaria con una pistola, risultata poi giocattolo.
Il bottino complessivo è risultato modesto – un anello d’oro e circa 60 euro in contanti – ma gli episodi hanno suscitato notevole allarme nella popolazione.
Le indagini e l’arresto
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotte congiuntamente dai Carabinieri delle Stazioni territorialmente competenti, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.
Determinanti si sono rivelati gli estratti dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno consentito di individuare il sospettato, poi riconosciuto anche dalle vittime attraverso un’individuazione fotografica.
I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola giocattolo e un coltello. L’arrestato è stato trasferito al carcere di Bergamo.
