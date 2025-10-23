Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 23 Ottobre 2025

Sotto il Monte, arrestato 49enne per due rapine in casa

IN PROVINCIA. Due rapine in poche settimane tra Villa d’Almè e Carvico: arrestato un 49enne di Sotto il Monte. A incastrarlo le telecamere e il riconoscimento delle vittime.

Redazione Web
Redazione Web
Utilizzata dal malvivente una pistola giocattolo
Utilizzata dal malvivente una pistola giocattolo

Sotto il Monte

I carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, con il supporto dei colleghi di Calusco d’Adda, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne italiano, residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII, ritenuto responsabile di due rapine in abitazione commesse tra il 18 settembre e il 16 ottobre 2025 nei comuni di Villa d’Almè e Carvico.

Due episodi ravvicinati

In un caso, per garantirsi la fuga, avrebbe spintonato un’anziana vittima, facendola cadere a terra; nell’altro avrebbe minacciato la proprietaria con una pistola

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le modalità delle due rapine presentavano forti analogie. L’uomo, con il volto parzialmente coperto, si è introdotto all’interno di abitazioni private. In un caso, per garantirsi la fuga, avrebbe spintonato un’anziana vittima, facendola cadere a terra; nell’altro avrebbe minacciato la proprietaria con una pistola, risultata poi giocattolo.

Il bottino complessivo è risultato modesto – un anello d’oro e circa 60 euro in contanti – ma gli episodi hanno suscitato notevole allarme nella popolazione.

Le indagini e l’arresto

Il materiale sequestrato, tra cui la pistola giocattolo
Il materiale sequestrato, tra cui la pistola giocattolo

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotte congiuntamente dai Carabinieri delle Stazioni territorialmente competenti, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Determinanti si sono rivelati gli estratti dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno consentito di individuare il sospettato, poi riconosciuto anche dalle vittime attraverso un’individuazione fotografica.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola giocattolo e un coltello. L’arrestato è stato trasferito al carcere di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto il Monte Giovanni XXIII
Bergamo
Carvico
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Carabinieri