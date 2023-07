Sull’Asse in arrivo l’autovelox: dal 3 agosto il periodo di prova

Entreranno in funzione il 3 agosto i due rilevatori di velocità sull’asse interurbano in territorio di Bonate Sotto e di Bonate Sopra. Le sanzioni però scatteranno solo quando le due Amministrazioni comunali avranno deciso la data ufficiale: dal 3 agosto sarà in via sperimentale, per un periodo di prova, dopo di che entrerà in vigore a tutti gli effetti. La decisione di collocare gli autovelox sull’asse interurbano risale al gennaio 2020 in quanto da controlli effettuati gli autoveicoli viaggiano oltre i 90 km orari previsti, causando incidenti, tamponamenti e, purtroppo, anche schianti mortali. In questi ultimi mesi lievi tamponamenti o incidenti hanno causato code interminabili e disagi enormi alla circolazione, e questi a causa dell’elevata velocità.

«È stato rilevato che i continui intasamenti con code interminabili sull’asse interurbano sono causati da tamponamenti o incidenti – rimarca il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali –. Qualcuno critica la decisione di mettere l’autovelox dicendo che i Comuni vogliono far cassa. Non è vero. Rispettando le regole non ci sarà nessun incasso per i Comuni. I lavori per la predisposizione della segnaletica ed installazione dei due rilevatori di velocità sull’asse interurbano verranno fatti a fine luglio e dal 3 agosto entreranno in funzione per un brevissimo periodo di prova, solo ai fini statistici, dopo di che verranno attivati ufficialmente anche ai fini sanzionatori». I due autovelox verranno collocati uno provenendo da Bergamo prima della galleria San Roberto (territorio di Bonate Sotto), l’altro provenendo da Terno d’Isola verso Bergamo prima della galleria Papa Giovanni XXIII. I rilevatori di velocità saranno preceduti alla distanza di un chilometro e poi a 400 metri da apposita segnaletica, con l’indicazione del limite di velocità a 90 km orari.