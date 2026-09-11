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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 11 Settembre 2026

Terno d’Isola, nuovi controlli dopo l’accoltellamento

L’OPERAZIONE. Impegnati diversi equipaggi e le unità cinofile nelle zone più sensibili del paese. Identificate 45 persone e controllati quattro esercizi commerciali.

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Redazione Web
Redazione Web
Terno d’Isola, nuovi controlli dopo l’accoltellamento
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio

Terno d’Isola

Controlli straordinari dei carabinieri a Terno d’Isola dopo i recenti episodi di violenza avvenuti nel territorio comunale. Il servizio è stato svolto nella serata di mercoledì 9 settembre dai militari della Compagnia di Zogno. L’operazione, organizzata per rafforzare la sicurezza e rassicurare la popolazione, era finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle aggressioni.

Presidiati centro, stazione e campo sportivo

I controlli sono iniziati alle 19 e si sono conclusi a mezzanotte. Diversi equipaggi dell’Arma hanno presidiato le aree considerate maggiormente sensibili del paese: piazza Sette Martiri, la zona vicina al campo sportivo e quella della stazione ferroviaria. Alle operazioni hanno partecipato anche le unità del Nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, specializzate nella ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Le verifiche hanno interessato sia le persone presenti e in transito sia i locali pubblici della zona.

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Identificate 45 persone

Nel corso del servizio i militari hanno identificato complessivamente 45 persone, 24 delle quali di nazionalità straniera. Sono stati inoltre controllati quattro esercizi commerciali.

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