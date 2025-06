Tir innesca tamponamento a catena: 5 feriti e traffico difficile in mattinata ad Ambivere

L’incidente si è verificato all’altezza dell’azienda Bonfanti in prossimità della rotatoria di Palazzago, in direzione Bergamo. Per cause ancora accertare un autoarticolato proveniente da Cisano Bergamasco poco prima della rotatoria ha tamponato una Renault Megane, innescando un tamponamento a catena coinvolgendo altre tre automobili.