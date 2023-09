Troppe vittime giovani sulla strada: due giorni dedicati alla guida sicura

Nei fine settimana dell’estate appena conclusa, le morti sulle strade italiane sono state oltre quattrocento. Spesso le vittime erano giovani, e tra le cause principali degli incidenti ci sono l’alta velocità e il consumo di alcol o sostanze stupefacenti. A farne le spese anche tanti ciclisti e pedoni, coinvolti in incidenti mortali.

Dati tragici, che hanno spinto il Comune di Terno d’Isola a organizzare un weekend all’insegna dell’educazione stradale e civica: venerdì 29 e sabato 30 si svolgeranno le «Giornate della guida sicura: o bevi, o guidi», in collaborazione con l’Associazione Atena (presenzone del disagio giovanile), Acat (Associazione Club Alcologici Territoriali) Terno, Polizia Locale, Croce Rossa e Autoscuola Regazzi, con il supporto di Aruba.

Un’iniziativa dal carattere immersivo e 4.0: con l’aiuto di un visore di realtà aumentata, i partecipanti potranno sperimentare condizioni che simulano lo stato di ebbrezza mentre si è al volante. «Con l’aiuto della tecnologia digitale - commenta Anna Senes, assessore ai Servizi Sociali - si potrà provare sulla propria pelle che cosa significa guidare in stato alterato, e spero che questa esperienza possa trasmettere il pericolo al quale gli imprudenti vanno incontro e che possono provocare agli altri. L’Amministrazione ha valutato indispensabile sensibilizzare ed informare la cittadinanza su un tema di grande attualità ed estrema importanza. In particolare, ci rivolgiamo ai più giovani».

Il programma

Il programma si apre venerdì alle 20,30 con la presentazione della manifestazione nell’auditorium di via Casolini, a cui seguirà un aggiornamento sul Codice della Strada, le sue violazioni e i temi correlati alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Sabato, presso i parcheggi in via Vignali, verranno allestiti gazebo e laboratori interattivi. La mattinata sarà riservata ai ragazzi e alle ragazze ternesi con momenti formativi, mentre dalle 14,30 alle 17,30 l’ingresso sarà libero.

Ci saranno simulatori di auto e moto, un laboratorio in cui provare la frenata assistita su tappeto bagnato, piloti professionisti, dimostrazioni di primo soccorso promosse dalla Croce Rossa, prove dell’etilometro, lezioni sul codice della strada e una degustazione di prodotti analcolici (birre e cocktail) per i ragazzi, in collaborazione con «L’Oasi». Tutti i neo maggiorenni ternesi potranno partecipare a un’estrazione che mette in palio due buoni da 300 euro validi per i corsi della patente di guida.