Un cadavere nel bosco a Bottanuco, la scoperta dei cacciatori in zona cave

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di sabato 4 ottobre a Bottanuco. Nei boschi lungo il fiume Adda, nella zona delle cave, due cacciatori si sono imbattuti in un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, potrebbe trattarsi di uno studente straniero, poco più che 20enne, scomparso da alcuni mesi dal Milanese. Fra le possibili cause della morte al momento si ipotizzano un gesto estremo oppure un malore.

Zona di caccia, la scoperta con i cani

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato 4 ottobre. L’area boschiva vicino alle cave di Bottanuco, a Sud dell’abitato, è zona di caccia. Sembrerebbe che la presenza del cadavere abbia attirato i cani dei cacciatori, i quali, avvicinatosi al punto, hanno fatto la terribile scoperta.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Treviglio insieme a quelli del Nucleo investigativo di Bergamo che, appena scattato l’allarme, sono subito intervenuti sul posto.

Esclusa la morte violenta, ma si attende l’autopsia

La salma è stata poi trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove dovrà essere sottoposta ad autopsia per verificare innanzitutto la causa del decesso. Al momento è stata esclusa la morte violenta con il coinvolgimento di terzi.

Le indagini per risalire all’identità: al vaglio le denunce di scomparsa

Tutto al momento farebbe propendere per un giovane studente straniero, residente nel Milanese e scomparso da casa ad aprile Le indagini delle forze dell’ordine si sono subito concentrate sul risalire all’identità della persona. Per farlo hanno incrociato le denunce delle persone scomparse nella zona e alcuni segni distintivi ancora riconoscibili, a partire dagli indumenti trovati addosso alla salma.

E tutto al momento farebbe propendere per un giovane studente straniero, residente nel Milanese e scomparso da casa ad aprile. Serviranno però ulteriori approfondimenti per dare con certezza un nome al cadavere ritrovato.

