Urta una ciclista e si allontana: identificato e denunciato 85enne

È successo alle 17.30 in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Marconi. Una Fiat Panda, guidata da un 85enne di Ponte San Pietro, e una bicicletta condotta da una 69enne dello stesso paese, che viaggiavano nella stessa direzione, verso la caserma dei carabinieri di Ponte, si sono scontrati.