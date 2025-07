Villa d’Adda, addio all’ex sindaco Jerinò

Abitava da tempo a Milano, m a è vivido a Villa d’Adda e nell’Isola il ricordo del dottor Fulgenzio Jerinò, morto sabato all’età di 84 anni . Martedì i funerali, nella chiesa di Santa Maria Incoronata a Milano. Jerinò, medico ematologo, era originario della Calabria: dopo gli studi si era trasferito a Villa d’Adda , dove è stato anche sindaco dal 1994 al ’98 . Anche per questo era molto conosciuto nell’Isola. È stato primario in diversi ospedali milanesi: Cassano d’Adda, Vaprio, Melzo, e direttore sanitario dell’Asl di Gallarate.

I colleghi lo ricordano

Da sindaco, il suo assessore ai Servizi sociali era Serafino Carissimi, che ricorda: «Era una brava persona ed è stato un amministratore competente e sempre disponibile, stimato in paese e nei Comuni vicini. Ci teneva molto che venisse realizzata la variante di Villa d’Adda. Ha abitato per una quindicina d’anni in paese, poi per esigenze di lavoro si è trasferito a Milano, però si è sempre tenuto informato sulla vita politica e amministrativa locale». Il parroco don Fabio Riva l’ha ricordato domenica in tutte le celebrazioni.