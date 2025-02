Lutto nella moda bergamasca: è morto Mino Ronzoni

A casa negli ultimi tempi lo avevano soprannominato il «leone», per la sua tenacia e forza di volontà. Un combattente contro un male che ha cercato di sconfiggere fino all’ultimo.Giovedì sera 27 febbraio è venuto a mancare a 72 anni Mino Ronzoni, imprenditore bergamasco del mondo della moda, creatore dei marchi Minoronzoni 1953 e Tosca Blu, brand nato nel 1998.

L’azienda a Ponte San Pietro

Amato e conosciuto sul territorio bergamasco, la sua base è sempre stata Ponte San Pietro con un’azienda di 300 dipendenti e una seconda realtà aperta nel 2001 in Romania. A Verona invece uno stabilimento per le calzature, avviato nel 2010.

Lungimirante, un creativo, capace di cavalcare i tempi e le mode. Una forza imprenditoriale che non lo ha mai abbandonato e che lo ha portato a creare il marchio Tosca Blu, noto a livello internazionale, con punti vendita in Italia, Europa e uno sviluppo internazionale oltre ai tanti negozi aperti negli scali aeroportuali.

Mino Ronzoni Dalle cinture, suo primo grande amore, alle borse e alle scarpe, Ronzoni ha raccontato con il suo stile epoche e generazioni. «Non ha mai smesso di lottare contro la mattia che lo ha colpito ormai cinque anni fa. Pochi mesi fa un peggioramento che non gli ha dato scampo» racconta commossa la sua compagna Chiara Valota che ricorda Mino e il suo spirito libero: «Amava la vita e amava il suo lavoro: era uno stilista e imprenditore che sapeva guardare oltre alle moda, capace di progettare e di vedere nuove tendenze». Con negozi in tutto il mondo, fino all’ultimo ha pensato a dove sviluppare il suo marchio: «Parlava del nord Africa e dell'India come mercati in cui spingersi». Ora lo sguardo è rivolto verso le due amatissime figlie: Maria Sole e Virginia.

I due brand nel mondo: Tosca Blu e Minoronzoni 1953

In loro il futuro dell’azienda del padre. Tosca Blu, tra borse e calzature, e la Minoronzoni 1953 all’insegna di uno stile casual fatto di pelle e accessori dalle lavorazioni effetto vintage con una collezione moda che si è evoluta negli anni. Tutto però era partito dalle cinture, ricorda chi lo conosceva bene: la sua è stata infatti sempre una realtà che ha lavorato anche per la produzione di accessori per brand della moda, nazionale e internazionale, da Armani a Zara, da Trussardi a Diesel.

L’amore per Città Alta

Da lavoratore indefesso a uomo che amava stare con gli amici, solare. Amante dei viaggi in giro per il mondo, della sua Città Alta dove ha vissuto fino agli ultimi giorni e dove c’è ancora il suo primo negozio Tosca Blu, proprio sulla Corsarola vicino alla Torre del Gombito.

L’atalanta, i viaggi e Formentera