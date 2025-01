A cento all’ora con il tir, scatta una maxi multa da 5mila euro

È stato fermato da una pattuglia della polizia locale di Verdellino mentre sfrecciava lungo corso Europa al volante del suo tir – carico di lamiere – alla velocità di 101 chilometri orari, in un tratto dove il limite – visto l’abitato circostante, tra case e aziende – è di cinquanta all’ora. Motivo per cui un camionista di 55 anni, di origine marocchina e residente a Brembate Sopra, è stato sanzionato con diverse multe per complessivi cinquemila euro.

Non solo l’eccesso di velocità

L’autotrasportatore è stato intercettato e fermato alle 15 di giovedì 16 gennaio in corso Europa: oltre alla multa per la velocità eccessiva, è emerso che stava guidando da quattro ore e mezza senza rispettare i 45 minuti di pausa previsti dalla legge. Non solo. Il controllo dei dati registrati dal cronotachigrafo del veicolo e scaricati su un tablet dotato di un apposito software e chiavetta Bluetooth in dotazione al comando della polizia locale, è emerso che nel recente passato il camionista aveva guidato ininterrottamente per 11 ore e mezza. Dei cinquemila euro di multa, duemila sono stati comminati all’azienda proprietaria del camion.