A Isso: «Salvato da un giovane, a lui il nostro grazie»

È ancora sotto osservazione nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Ferruccio Testa, l’uomo di 62 anni di Camisano (ma originario di Fara Olivana) che martedì 23 settembre, a Isso, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto dal rimorchio di un camion all’incrocio fra la provinciale 11 e la 591. Al sessantaduenne, che conduce un’azienda agricola a Covo, i medici non sono riusciti a salvare la gamba finita sotto la ruota del mezzo pesante.

L’intervento provvidenziale

In attesa che arrivassero i soccorsi, il ciclista stava perdendo molto sangue. Provvidenziale è stato l’intervento di un uomo che, nel frattempo, si è avvicinato al ciclista e gli ha legato un laccio emostatico intorno alla gamba ferita per bloccargli l’emorragia in corso: «Non sappiamo chi sia stato – sostiene uno dei fratelli del 62enne, Giuseppe –. A quanto ci è stato riferito si tratta di un uomo di giovane età. La cosa certa è che legandogli un laccio emostatico intorno alla gamba ferita, gli ha salvato la vita. A lui, quindi, a nome di tutti noi famigliari, non possiamo che rivolgere un grande ringraziamento».

«Siamo fiduciosi»