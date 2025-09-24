Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 24 Settembre 2025

Investito dal rimorchio a Isso, il ciclista 62enne ancora gravissimo

L’INCIDENTE. All’altezza del rondò sulla 591, il 62enne stava rincasando. Gli è stata amputata una gamba. La moglie: di solito percorreva la pista ciclabile. L’autista l’ha superato, poi l’ha visto a terra. Le sue condizioni ancora molto critiche.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

A Isso i carabinieri sul luogo dell’incidente
A Isso i carabinieri sul luogo dell’incidente

Isso

È in gravi condizioni l’uomo di 62 anni che martedì mattina 23 settembre a Isso, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto dal rimorchio di un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 all’altezza della rotatoria in cui si innestano la provinciale 11, la 103 che porta al casello di Romano dell’autostrada Brebemi A35 e la 591 che porta nel Cremasco, tutte strade interessate da un traffico molto intenso di mezzi pesanti per la presenza nella zona di numerose logistiche.

I rilievi di quanto accaduto sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Romano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 62enne, residente a Camisano (Cremona) ma originario di Fara Olivana, provenisse dalla provinciale 103 e, dopo aver impegnato la rotatoria all’intersezione con la provinciale 11, avesse iniziato a svoltare a sinistra per immettersi nella 591 che porta a Camisano.

Nello stesso momento il camion con rimorchio di una compagnia di trasporti di Verona, appena uscito dal casello della Brebemi e diretto a Trescore Cremasco, avrebbe fatto la stessa manovra, impegnando la rotatoria e immettendosi nella 591. Secondo quanto ha dichiarato alle forze dell’ordine, il camionista avrebbe visto chiaramente il ciclista e l’avrebbe superato. Pochi istanti dopo, però, sentito un rumore, ha guardato nello specchietto retrovisore, rendendosi conto di aver travolto il 62enne con l’ultima gomma destra del suo rimorchio e di averlo trascinarlo per alcuni metri.

La gamba schiacciata sotto il camion

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Romano. Il ciclista è stato trovato cosciente con una gamba completamente schiacciata sotto la ruota del camion. Per estrarlo da sotto il camion i vigili del fuoco hanno utilizzato dei cuscini Vetter con i quali il mezzo pesante è stato sollevato. I soccorritori hanno invece provveduto a stabilizzare le condizioni del ciclista: lo hanno sedato e intubato per poi caricarlo sull’elisoccorso di Bergamo che l’ha trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Da qui è stato successivamente trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stato operato: purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la gamba. Ora il 62enne si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Non rischierebbe la vita ma fondamentale sarà capire come reagirà alle cure.

Stava tornando a casa

Al momento dell’incidente stava facendo ritorno a casa dopo aver concluso il suo turno di lavoro nell’azienda agricola di Covo che conduce insieme al fratello. «Mio marito si è sempre recato al lavoro in auto – ha raccontato disperata la moglie, accorsa sul luogo dell’incidente – . In questo momento, però, doveva usare la bicicletta perché ha avuto dei problemi con la patente». La donna ieri mattina si era recata a Treviglio per donare il sangue. Dopodiché le hanno suggerito di non tornare subito a casa perché la strada verso Camisano era bloccata per l’investimento di un ciclista. Allora, preoccupata, ha iniziato subito a chiamare il marito al cellulare senza però avere risposta. «Ho pensato – continua – che potesse essere lui l’investito e così sono subito accorsa. E si trattava proprio di mio marito. Mi sembra strano che volesse pedalare lungo la 591. Lui era abituato tornare a casa passando dalla via Roma che porta nel centro di Isso lungo la quale c’è una pista ciclopedonale».

Bergamo
Brescia
Covo
Cremona
Isso
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Salute
Condizioni mediche
Patrik Pozzi
Brebemi A35
Carabinieri
vigili del fuoco