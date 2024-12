Accecato dal sole mentre guida, tamponamento a Pontirolo - Foto

È successo intorno alle 9.30 nei pressi della rotatoria alle porte del paese - tra la vie Ca’ Treviglio, via Arcene e via Mazzini -: sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza. Ferite lievi per il conducente della macchina che è finita contro il guard-rail per poi ribaltarsi. Sul posto anche il vice sindaco Damiano Brembati.