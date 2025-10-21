Accoltellamento di Treviglio, licenza sospesa al bar

La violenta aggressione era successa verso le 20,20, all’incrocio tra le vie Abate Crippa e XX Settembre di Treviglio, dove si trova appunto il locale. Una zona a ridosso della zona centrale della città della Bassa e dove si sono verificate già altre risse.

L a lite ha visto coinvolti due uomini di origine nordafricana e nella colluttazione uno dei due uomini ha estratto un coltello ferendo gravemente l’altro, finito poi in ospedale.

Licenza sospesa per 20 giorni

«A seguito dei fatti delittuosi (minacce e aggressioni fisiche, anche con armi bianche) verificatisi nei gironi addietro, nelle pertinenze esterne e all’interno di già noto bar in Treviglio, culminati nel recente tentato omicidio ai danni di cittadino egiziano, commesso da connazionale, è stata sospesa l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di giorni 20, a far data dal 21 ottobre 2025» si legge in una nota dei carabinieri.

Arrestato poche ore dopo l’accoltellamento l’aggressore, di origine egiziana. Il giovane è stato rintracciato quella stessa notte in viale Piave da una pattuglia del Commissariato cittadino. Arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviglio, è stato portato in carcere a Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito grave, operato d’urgenza, è ora fuori pericolo.