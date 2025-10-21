Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 21 Ottobre 2025

Accoltellamento di Treviglio, licenza sospesa al bar

LA DECISIONE. Minacce e aggressioni, uso di armi. Le forze del’ordine sono intervenute al Bar dell’Angolo di Treviglio revocando la licenza dopo l’accoltellamento avvenuto lo scorso 13 ottobre.

Redazione Web
Redazione Web
Forze dell’ordine a Treviglio davanti al bar
Forze dell’ordine a Treviglio davanti al bar

Treviglio

La violenta aggressione era successa verso le 20,20, all’incrocio tra le vie Abate Crippa e XX Settembre di Treviglio, dove si trova appunto il locale. Una zona a ridosso della zona centrale della città della Bassa e dove si sono verificate già altre risse.

L a lite ha visto coinvolti due uomini di origine nordafricana e nella colluttazione uno dei due uomini ha estratto un coltello ferendo gravemente l’altro, finito poi in ospedale.

Licenza sospesa per 20 giorni

«A seguito dei fatti delittuosi (minacce e aggressioni fisiche, anche con armi bianche) verificatisi nei gironi addietro, nelle pertinenze esterne e all’interno di già noto bar in Treviglio, culminati nel recente tentato omicidio ai danni di cittadino egiziano, commesso da connazionale, è stata sospesa l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di giorni 20, a far data dal 21 ottobre 2025» si legge in una nota dei carabinieri.

Arrestato poche ore dopo l’accoltellamento l’aggressore, di origine egiziana. Il giovane è stato rintracciato quella stessa notte in viale Piave da una pattuglia del Commissariato cittadino. Arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviglio, è stato portato in carcere a Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito grave, operato d’urgenza, è ora fuori pericolo.

La lite sembrerebbe riconducibile ad attriti pregressi tra i due, ma gli inquirenti non escludono possa essere scaturita in un contesto legato agli stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
Carabinieri
Polizia di Stato